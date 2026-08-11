Estambul supera a Heathrow como el centro de conexión con mayor tráfico de Europa

Entre enero y julio 47,8 millones de personas viajaron a través de Heathrow, una caída del 0,1 % frente al mismo periodo del año anterior, indica un comunicado del aeropuerto, que ha resaltado que entre los destinos más populares figuraron Italia y España, mientras que Suiza, Chipre y la República Checa también experimentaron un crecimiento.

El 19 de julio fue el día de mayor actividad del año hasta la fecha, recibiendo a 267.000 pasajeros, agrega la nota.

En plena temporada de viajes, Heathrow afirma que ha desplegado a cientos de empleados adicionales del equipo de atención al cliente en todas sus terminales para garantizar que los pasajeros disfruten de un inicio de vacaciones sin contratiempos.

Además, informó de que el mes pasado, el 98,5 % de los pasajeros esperó menos de cinco minutos en los controles de seguridad.

Además del elevado número de pasajeros, el tráfico de mercancías también registró su día de mayor actividad de 2026 hasta la fecha, con 5.000 toneladas de carga procesadas en Heathrow el 12 de julio, lo que supone un alza del 2 % interanual, impulsado por la fuerte y constante demanda desde el sur de Asia y Norteamérica.

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El aeropuerto reitera que opera ya al límite de su capacidad, por lo que subraya la necesidad de ampliación, especialmente tras resultar superado en tráfico por Estambul.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, dijo que el verano "ha arrancado con fuerza en Heathrow. Junto con nuestras aerolíneas y los socios del equipo de Heathrow, hemos registrado la jornada de mayor actividad del año hasta la fecha y hemos logrado que millones de pasajeros emprendan sus merecidas vacaciones sin contratiempos."

"La expansión de Heathrow contribuirá a garantizar que el Reino Unido siga albergando el principal centro de conexiones de Europa y continúe beneficiándose del comercio, la inversión y el turismo que aportará una mayor conectividad", agregó.