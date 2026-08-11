Exigen a Israel evacuar a colonos que ocupan patio de una familia palestina en Cisjordania

"Es inaceptable que una familia palestina sea asediada en su hogar o se le impida regresar a éste mientras quienes ocuparon ilegalmente el lugar continúan residiendo allí impunemente", afirma la organización pro derechos humanos en una carta dirigida al Mando Central del Ejército de Israel, al general Avi Bluth (encargado de las operaciones en Cisjordania) y al actual comisionado general de la Policía de Israel, Daniel Levy.

Peace Now también criticó duramente la actuación del Ejército israelí, cuyos soldados han aparecido en vídeos donde, lejos de evacuar a los colonos israelíes, se unen a rezar con ellos.

"Dejen de permanecer impasibles" o "restablezcan el acceso (a la vivienda) de inmediato" fueron algunos de los mensajes de la entidad dirigidos directamente a las autoridades israelíes.

"Esto no es un incidente aislado ni una fricción entre comunidades, sino una conducta criminal organizada y violenta, en la que un grupo de colonos se apoderó por la fuerza de un área que no les pertenece, aterrorizó a los residentes palestinos e intenta imponer su voluntad sobre el terreno mediante la violencia", recalcó también la oenegé israelí en su carta.

Qusay abu Ridi, vecino que vive a 15 metros de esta vivienda donde permanecen aún un matrimonio y sus dos hijas, contó a EFE hoy por vía telefónica que los colonos -que han levantado una carpa, llevado colchones y sillas sin enfrentar obstáculos- siguen en el lugar y que su casa también está siendo asediada.

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Según un vídeo grabado por los palestinos al que tuvo acceso EFE, al menos cuatro soldados se pusieron ayer a rezar con los colonos a las afueras de la vivienda, mientras que otras imágenes muestran a dos de ellos, en uniforme militar, sentados en una mesa bajo la carpa junto a los israelíes.

Qusay explicó a EFE que el campamento que los colonos han creado es el último paso de un proceso de acoso y agresión.

El palestino detalló que, ya en enero de 2026, llegaron colonos y se instalaron a unos 300 metros de ambas casas, a las que empezaron a entrar a robar, a llevarse las cámaras de vigilancia y a dañar los generadores.

Con el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, y a la sombra de la ofensiva bélica que ha arrasado Gaza, los ataques de colonos en Cisjordania ocupada -asesinatos, quema de mezquitas, disparos, robo de ganado y tierras- se han incrementado exponencialmente, en muchas ocasiones bajo el amparo y la protección de las fuerzas armadas.