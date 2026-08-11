Florida, hogar de la mayor diáspora de Colombia en EE.UU., se moviliza tras el terremoto

El Ayuntamiento de Doral, en el área metropolitana de Miami, y la organización civil Global Empowerment Mission (GEM), cuyos expertos ya están desplegados en Colombia, activaron este martes un sitio de recolección de insumos urgentes con la meta de replicar la recaudación tras los sismos del 24 de junio en Venezuela.

"Queremos replicar esto en Colombia, dos catástrofes que ha habido, pero también que el Gobierno no sea indiferente y estamos trabajando también con el nuevo Gobierno que ha tomado posesión en Colombia, tenemos representantes", declaró la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, en una conferencia de prensa.

El centro de acopio, abierto en las instalaciones de GEM en Doral, solicita en particular artículos del hogar como bolsas de dormir, tiendas de campaña, colchones inflables, cobijas, mascarillas, notas, guantes, linternas y artículos de primeros auxilios para ayudar en las labores de rescate y atención a los afectados.

También requiere productos de higiene personal como cepillos de diente, desodorante, toallas femeninas, papel higiénico, toallas húmedas, ropa para bebé y para niños, y pañales.

El presidente y fundador de GEM, Michael Capponi, quien expuso que sus equipos con experiencia en atención de desastres ya están desplazados sobre el terreno para evaluar daños y ayudar en las labores, señaló que los donativos también pueden ser en efectivo para comprar comida.

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"Es muy caro comprar comida en Estados Unidos y también es muy caro transportar comida. En Colombia hay muchas formas de conseguir comida por medios mucho más eficientes, recibiremos donativos de comida, pero realmente queremos enfocarnos en esta emergencia para recolectar tiendas de campaña para miles y miles de personas", dijo.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y ha provocado la muerte de al menos 240 personas, ocurrió menos de dos meses después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.000 fallecidos en Venezuela, según los últimos conteos oficiales de ambos países.

Florida es el principal estado donde viven las diásporas de ambas comunidades en Estados Unidos, el 31 % de los colombianos y más del 40 % de los venezolanos en el país, según el Pew Research Center.