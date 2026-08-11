Fráncfort sube un 0,26 % ante posibles avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,26 % al cierre, hasta 26.391,42 puntos.

En algunos momentos de la negociación el selectivo superó por primera vez los 26.500 puntos, pero luego perdió posiciones.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, dijo que las señales de los últimos días apuntan que EE.UU. e Irán están cerca de lograr un acuerdo y el precio del petróleo bajó.

Anteriormente el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subió más de un 2 % hasta unos 90 dólares.

La subida de los precios del petróleo frenó el ánimo comprador en la renta variable alemana.

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Teherán exige a EE.UU. el pago de reparaciones de guerra, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, las ha rechazado.

Además de a los riesgos geopolíticos en Oriente Medio, los inversores prestan atención a otros asuntos como los tipos de interés en Estados Unidos.

Los nuevos datos de inflación de EE.UU. de julio, que se publicarán el miércoles, podrían dar más señales de que hará la Reserva Federal (Fed) con las tasas.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2,6 %, hasta 158,56 euros; la compañía de renovables RWE ganó un 1,8 %, hasta 57,52 euros, y la firma de telecomunicaciones Deutsche Telekom avanzó un 1,6 %, hasta 28,56 euros.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen cedió un 3,6 %, hasta 37,08 euros, y la farmacéutica Merck un 2,4 %, hasta 140 euros, mientras que el productor de artículos deportivos Adidas perdió un 3,1 %, hasta 162,20 euros.