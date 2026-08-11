Francia abre un procedimiento a uno de sus embajadores por usar su casa con fines sexuales

El semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló este martes que Foucher, que es el responsable de la embajada francesa en Bangui desde julio de 2023, invitó a sus apartamentos privados a "una treintena" de jóvenes de entre 20 y 30 años entre enero de 2024 y el pasado marzo.

Los agentes del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) encargados de la protección de la legación diplomática advirtieron de lo que percibieron como un comportamiento imprudente de este hombre, nacido en 1960 y con una amplia experiencia en diferentes destinos de responsabilidad.

Eso condujo al departamento de Exteriores a poner en marcha una inspección administrativa, que se llevó a cabo sobre el terreno del 7 al 10 de abril, y que permitió identificar a una quincena de "visitantes" al mes a la residencia del embajador, que aumentaban los fines de semana.

Más grave en términos de seguridad, Foucher había dado instrucciones para que una de ellas se quedara en la residencia durante su ausencia.

El embajador, que -siempre según Le Canard Enchaîné- había alegado que recibía a estudiantes para ayudarles en su escolaridad y que ponía a su disposición su voluminosa biblioteca y su colección de películas, acabó reconociendo haber tenido relaciones sexuales con dos de ellas.

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Los autores del informe de inspección, que escucharon a una cuarentena de testigos, pidieron que el responsable de la legación en Bangui fuera revocado de su puesto por un comportamiento que estimaban que perjudica los intereses de Francia.

En particular en la República Centroafricana, un país bajo influencia de Moscú por la presencia de mercenarios que han multiplicado las operaciones de desinformación contra Francia, antigua potencia colonial, donde su comportamiento podría ser utilizado en ataques ahora o en el futuro.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores confirmó que hay "un procedimiento disciplinario" al semanario, que destacó que el titular del gabinete, Jean-Noël Barrot, no ha decidido ninguna sanción (que podría ir de una simple amonestación a su expulsión de la Administración pública) pese a que tiene las conclusiones de la inspección desde el 22 de mayo.