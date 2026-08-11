Fujimori: la inteligencia será la "columna vertebral" en lucha contra criminalidad en Perú

"La columna vertebral para recuperar la paz será la inteligencia", señaló la gobernante durante la primera reunión del Consejo de Inteligencia Nacional de su gestión, que comenzó el pasado 28 de julio, y que reunió a las principales autoridades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia nacional.

La Presidencia de Perú precisó que Fujimori convocó al Consejo "con el objetivo de coordinar las acciones del Estado frente a la criminalidad y las principales amenazas que afectan la tranquilidad de las familias peruanas".

Durante la reunión se abordaron las estrategias necesarias para mejorar la respuesta del Estado frente al accionar delictivo y se presentó un diagnóstico sobre las "diez amenazas identificadas", entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

También se evaluó el incremento de la violencia vinculada con las extorsiones, así como la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera, unos fenómenos que, según se remarcó, requieren una respuesta articulada y sostenida de las instituciones del Estado.

En ese sentido, el Consejo estableció como su objetivo principal "fortalecer el trabajo de inteligencia para enfrentar a la criminalidad, anticipar sus acciones y contribuir a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía".

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El comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, sostuvo que este encuentro "marcó un hito histórico" en la lucha contra el crimen organizado en el país y resaltó el respaldo de Fujimori a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.

"Nosotros no escatimaremos esfuerzos para llevar adelante estas acciones", enfatizó Calle.

El director de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), Hugo Cornejo, también calificó la sesión como "histórica", ya que reunió por primera vez a las principales autoridades del Ejecutivo y a los responsables del sistema de inteligencia del país.

"Es la primera vez en la historia de la institución que se realiza una reunión de esta magnitud", acotó.

En la sesión participaron, además de Fujimori, el primer ministro, Luis Galarreta; y los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Defensa, Rafael Belaúnde; Interior, César Astudillo; y Justicia, Ernesto Álvarez.

También, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra de Perú.