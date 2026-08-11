Gobierno argentino anuncia plan de obras en red eléctrica para terminar con cortes de luz

"Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) para ampliar las redes de transporte eléctrico y solucionar de fondo el problema de los cortes de luz”, afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la sede de Gobierno.

La primera licitación será para el proyecto AMBA I, que contará con una inversión privada de unos 800 millones de dólares, aunque la estatal Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) realizará un aporte inicial cercano a 100 millones de dólares para facilitar el comienzo de los trabajos.

La obra contempla la construcción de línea de 500 kV de 270 kilómetros y una estación transformadora en la localidad bonaerense de Plomer para reforzar el sistema eléctrico de la capital (ubicada a unos 90 kilómetros) y sus periferias, un gran área donde se concentra en torno al 40 % de la demanda nacional.

Según el Ejecutivo, la ampliación de la red permitirá reducir restricciones, mejorar la seguridad del abastecimiento y acompañar el crecimiento de la demanda y la generación eléctrica.

El programa, que tiene alcance nacional, contempla proyectos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy y Formosa.

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Las obras permitirán incorporar más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de transporte eléctrico, un aumento del 38 % respecto de la extensión actual de la red, según las estimaciones oficiales.

El Ejecutivo aseguró que la expansión mejorará la capacidad para transportar energía desde los centros de generación hacia las zonas de mayor demanda.

El sistema eléctrico argentino se encuentra al límite de sus capacidades tras años de inversiones insuficientes y entra en tensión cada verano austral, ante el crecimiento de la demanda por las altas temperaturas.