Guinea Ecuatorial expresa su "profunda solidaridad" a Colombia por el devastador terremoto

"En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, traslado nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", señaló el vicemandatario en un comunicado.

Asimismo, Nguema manifestó su reconocimiento a las autoridades colombianas y a los equipos de emergencia que "continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las poblaciones afectadas".

"En estos difíciles momentos, Colombia cuenta con la solidaridad, la cercanía y el apoyo del pueblo de Guinea Ecuatorial", concluyó el vicepresidente ecuatoguineano.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a Colombia ha provocado al menos 240 muertes, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, limítrofe con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde se registran más víctimas y daños.