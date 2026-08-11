Israel acelera el desminado de la divisoria con Jordania para construir el muro fronterizo

Los organismos competentes de Defensa "han iniciado los trabajos de desminado de extensas áreas de la región oriental. Esto permitirá ampliar las obras para establecer una barrera de seguridad en la frontera con Jordania, que se está construyendo paralelamente a lo largo de decenas de kilómetros", recoge la nota.

Cerca de 200 vehículos del ministerio trabajan junto a la divisoria para retirar las minas plantadas por Israel desde finales de la década de 1960.

Consultado por EFE, Defensa rechazó especificar en qué sectores de la frontera con Jordania se están llevando a cabo los trabajos (parte de la divisoria está en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel). En el comunicado puntualiza que es "una zona de alta sensibilidad en materia de seguridad".

"La actividad se realiza en coordinación constante con los organismos de seguridad y de acuerdo con la cambiante realidad operativa", continúa el texto.

El titular de Defensa, Israel Katz, aprobó en noviembre de 2024 el proyecto de construcción de una valla a lo largo de la frontera entre Jordania e Israel. Entonces, justificó el proyecto asegurando que Irán buscaba crear un "frente oriental" con Israel en Cisjordania (a través del contrabando de armas).

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La frontera entre Jordania y este territorio palestino es de unos 309 kilómetros.