Israel aprueba los límites jurisdiccionales de un asentamiento en el centro de Cisjordania

Dotar de este marco jurídico a la colonia le permite planificar de forma independiente, construir infraestructuras y tener acceso a los presupuestos (financiados mayoritariamente a través de entidades no gubernamentales por el Gobierno israelí), recoge Wafa, que cita a su vez fuentes de la Comisión de Resistencia al Muro y la Ocupación del Gobierno palestino.

Givat Harel se encuentra cerca de la localidad palestina de Sinjil y durante décadas fue un puesto de avanzada (el inicio de una colonia), también ilegal para la ley israelí del que todas las viviendas contaban con órdenes de demolición. En 2023, el Gobierno de Benjamín Netanyahu decidió regularizarlo como un asentamiento legal, aunque sigue constituyendo una violación del derecho internacional.

Según el comunicado, el área jurisdiccional incluye terrenos previamente clasificados por las autoridades israelíes como "tierras estatales", lo que -a diferencia de la declaración regular- facilita al país hebreo el control definitivo del terreno.

La medida forma parte de un proceso iniciado en febrero de 2023 para regularizar nueve asentamientos construidos en Cisjordania ocupada sin permiso estatal.

Dicho proceso, presentado como respuesta a un ataque ocurrido ese año en Jerusalén en el que un palestino atropelló y mató a tres israelíes, avanzó en junio de 2026 con la declaración como estatales de 46,5 hectáreas de tierras pertenecientes a Sinjil y Al Lubban ash Sharqiya, a fin de ampliar el asentamiento de Givot HaRoeh, cercano a Givat Harel.

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El lunes, la ONG israelí Ir Amim denunció que Israel ha acelerado en las últimas semanas el desarrollo de tres asentamientos en el sur de Jerusalén Este -la parte palestina de la ciudad- ante la inminencia de las elecciones parlamentarias.

Ese mismo día, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, alardeó de haber fomentado una "revolución" de asentamientos en Cisjordania ocupada en un vídeo electoral en el que también se enorgullecía de haber expulsado a 40.000 palestinos de los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

Según la ONG israelí Peace Now, el Gobierno de Netanyahu ha disparado la aprobación de asentamientos en Cisjordania, con 104 desde que ocupó el cargo.