Japón se prepara para fuertes lluvias y vientos por la tormenta tropical Chan-hom

La Agencia Meteorológica de Japón informó que a las 13:00 hora local (4:00 GMT) la tormenta se encontraba en aguas al este-sureste de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, avanzando hacia el oeste-suroeste a 30 kilómetros por hora y registrando vientos sostenidos de 82,8 km/h cerca del centro y ráfagas máximas de 126 km/h.

La JMA prevé para este martes vientos máximos de hasta 90 km/h en la región nororiental de Tohoku y Kanto-Koshin, con rachas de hasta 126 km/h, así como olas de hasta siete metros en ambas regiones, según un documento explicativo publicado esta madrugada.

La agencia calcula que Chan-hom provocará acumulaciones de hasta 180 milímetros de lluvia en Tohoku y 150 milímetros en Kanto-Koshin hasta la mañana del miércoles.

La JMA advirtió además del riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en Tohoku, así como de inundaciones y crecidas o desbordamientos de ríos en el norte y este del país.

La Guardia Costera, por su parte, recomendó a los buques de más de 3.000 toneladas de peso muerto a abandonar el puerto de Kashima, en la prefectura oriental de Ibaraki.

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Kashima también mantiene una alerta por fuertes vientos y suspendió durante toda la jornada su servicio de autobús comunitario, de acuerdo a un comunicado en el sitio web de la ciudad.