La Bolsa de Londres baja un 0,17 % lastrada por la incertidumbre sobre Oriente Medio

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', empezó el día en rojo y logró entrar en terreno positivo durante unas horas, pero hacia el final de la sesión volvió a acumular pérdidas. En concreto, retrocedió 18,31 puntos, hasta los 10.844,19.

El índice secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,22 % -o 55,21 puntos- hasta los 24.799,75.

El grupo de ingeniería Spirax fue la peor parado en la City londinense, tras caer sus acciones un 5,56 %, seguido del fondo de inversión M&G, que cedió un 3,31 % y la compañía de seguros de vida Standard Life, que se dejó un 3,27 %.

El lado de las ganancias lo encabezó el fondo de gestión patrimonial St. James's Place, que aumentó un 3,20 %, junto con la empresa de cátering Compass Group, que creció un 2,83 %, y la minera Endeavour Mining, que ganó un 2,68 %.