La Bolsa de Milán sube un 0,08 % en una jornada de cautela y escaso dinamismo

El índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,11 %, hasta los 56.360 enteros.

Durante la jornada, en el parqué milanés cambiaron de manos 322 millones de acciones por un valor de unos 2.698 millones de euros (alrededor de 3.112 millones de dólares).

El ranking de ganancias lo lideró la multinacional energética Eni con una subida del 2,01 %, seguida de la financiera Azimut (+1,60 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (+1,57 %) y la empresa de audífonos Amplifon (+1,57 %).

Por contra, las empresas con más pérdidas en la jornada de hoy fueron el grupo de automoción Stellantis con una caída del 2,60 %, la eléctrica Enel (-0,91 %), el Banco Bpm (-0,88 %) y la aseguradora Generali (-0,77 %).