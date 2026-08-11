La bolsa de São Paulo cae el 2,50 % tras los datos de la inflación en Brasil

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 167.874 puntos, en una jornada que fue en picada desde el primer minuto.

Antes del inicio de la sesión, se conoció el dato de inflación del 4,44 % interanual en julio, una cifra que supone una desaceleración de dos décimas frente al mes anterior, pero que fue peor de lo esperado por el mercado.

El dato fue acogido de forma negativa por los inversores, que temen un freno en el ritmo de la rebaja de los tipos de interés, ahora situados en el 14 %, lo que puede repercutir en el consumo y en el ritmo de crecimiento de la economía brasileña.

Entre los valores más negociados de la jornada bursátil figuraron los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que perdieron el 1,42 %, en un día de nuevas subidas en el precio del petróleo por el conflicto en Irán.

Las caídas fueron generalizadas en todos los sectores del parqué y afectaron a 73 de las 79 acciones que componen el selectivo Ibovespa, entre las que se destacó el desplome del 7,26 % de los papeles de la siderúrgica Usiminas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las contadas seis excepciones en verde, el banco Santander subió el 0,65 % y la empresa de cosméticos Natura se revalorizó el 1,86 %, el mejor resultado del día.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció el 1,03 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,16 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 31.354 millones de reales (unos 6.058 millones de dólares ó 5.248 millones de euros) en cuatro millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.