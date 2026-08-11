La Casa Real española traslada su solidaridad y apoyo a Colombia tras el terremoto

En un mensaje en la red social X, la Casa Real afirma que acompaña "de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto".

"Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes", añade el mensaje.

Además, fuentes de la Casa Real informaron de que Felipe VI envió un telegrama al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en el que, junto con la reina Letizia, le trasladó sus "más sinceras y sentidas condolencias y el deseo de una pronta y total recuperación de los heridos", así como su respaldo a las autoridades para afrontar las tareas de reconstrucción.

El rey estuvo presente la pasada semana en Colombia donde asistió a la investidura de De la Espriella.