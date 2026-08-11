La Coalición contra los Carteles de las Américas impulsada por EE.UU. se reúne en Panamá

En el foro participará el miércoles el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, según anunció este martes la Embajada estadounidense.

La coalición, también conocida como Escudo de las Américas, fue presentada oficialmente en marzo pasado por el presidente Donald Trump, y la semana pasada el Comando Sur (Southcom) lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que la integran en lo que será una "transición" de la Operación Lanza del Sur, que ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró el pasado 4 de agosto que el nuevo grupo de trabajo será "el brazo ejecutor" del Comando Sur "para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio".

"Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta", dijo el ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en el acto inaugural, en el que resaltó que "la coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades de la región", según indicó el comunicado oficial.

Ábrego argumentó que las organizaciones del crimen organizado "combinan narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas", utilizan "tecnologías de alta gama y reclutan a menores" de edad, un escenario en el que los países de la región, "solo unidos", podrán anticiparse "a las amenazas".

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Por su parte, el comandante Donovan, afirmó en el acto inaugural del Foro de la A3C que "la coalición debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados", de acuerdo con el comunicado.

El jefe del Comando Sur precisó además que en el foro participan ministros, viceministros, jefes de seguridad, defensa y altos mandos militares de la región.

Los países que suscribieron en marzo pasado la alianza del Escudo de las Américas fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y se han sumando Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El foro se desarrolla en paralelo al ejercicio Panamax 2026, iniciado la semana pasada con la participación de 1.700 soldados de élite de 19 países, incluido EE.UU.

En el ejercicio Panamax 2026 participan Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.