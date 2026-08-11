La inflación de Brasil se desacelera hasta el 4,44 % en julio por caída de los alimentos

La inflación en julio se ubicó en el 0,07 %, un nivel muy inferior al del junio (0,16 %) y al del mismo mes del año pasado (0,26 %), según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La tasa de precios de julio fue la menor para un mes desde la medida en agosto del año pasado, cuando Brasil registró una desinflación del 0,11 %, según el organismo estatal de estadísticas.

Tras dos meses seguidos de reducción de los precios de los alimentos, la inflación interanual bajó desde el 4,72 % en mayo, su mayor nivel en ocho meses, hasta el 4,44 % en julio, con lo que volvió a nivel en que estaba en abril.

Se trata de un nivel muy inferior al medido en julio del año pasado, cuando la inflación interanual era del 5,23 %.

De acuerdo con el IBGE, la inflación se desaceleró principalmente gracias a que los precios de los alimentos, que ya se habían reducido en un 0,24 % en junio, sufrieron una caída del 0,67 % en julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los precios que más cayeron fueron los del tomate (-29,09 %), la patata (-19,59 %), la zanahoria (-14,41 %) y el café (-2,45 %).

Los precios de las confecciones y vestuarios también registraron desinflación en julio (-0,66 %), así como los del sector de educación (-0,03 %).

Por el contrario, la inflación en julio fue presionada por el aumento del 0,99 % en los precios de la habitación y del 0,40 % en los precios de los artículos de salud y cuidados personales.

A pesar de la nueva desaceleración, la inflación de la mayor economía latinoamericana continúa ubicándose por encima del objetivo establecido por el Banco Central.

El organismo emisor fijó en el 3 % la meta para la inflación este año, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, lo que permite que el índice alcance un máximo aceptable del 4,5 %.

La previsión de los economistas del mercado es que Brasil termine el año con una inflación del 5,02 %, muy por encima de las proyecciones del Gobierno (4,5 %) y de la meta fijada por el emisor.

La desaceleración de la inflación en julio hasta un nivel próximo al techo de la meta del emisor permitió que el Banco Central redujera la tasa básica de intereses de Brasil en 0,25 puntos porcentuales la semana pasada, hasta el 14 % anual.

Pese a que el organismo ya redujo la tasa referencial desde el 15 anual en febrero hasta el 14 % anual en julio, los tipos en Brasil continúan siendo los más elevados del mundo en términos reales (descontada la inflación).

En un informe divulgado este martes, además, el Banco Central advirtió que la inflación continúa sometida a una presión relevante de la demanda, por lo que considera necesario mantener una política monetaria restrictiva.

El organismo, que defendió su actual política de reducción gradual y muy lenta de los tipos, afirmó que la inflación permanece presionada por la demanda y que ello exige mantener las tasas de interés en un nivel suficientemente elevado para enfriar la economía.

Los economistas atribuyen al elevado costo del dinero la desaceleración de la economía brasileña, que tan solo creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024.

La previsión de los analistas es que esa desaceleración continúe en 2026, para cuando esperan un crecimiento económico de cerca del 2 %.