La involución democrática rusa condena las opciones de paz en Ucrania

"Los agresivos partidos de la Duma (cámara de diputados) jugaron un papel muy importante. Formaron un frente común para que no participáramos en las elecciones", comentó hoy a EFE Serguéi Mitrojin, uno de los históricos líderes del Yábloko.

El Tribunal Supremo decidió anular el lunes el registro de lista federal de la formación liberal después de que los políticos leales al Kremlin le acusaran de traición por no apoyar la conocida como 'operación militar especial' y no incluir a veteranos entre sus candidatos.

"Lamentablemente, hace mucho que en Rusia no hay elecciones limpias. Sus resultados están planificados de antemano según el guión escrito por el gobierno", insiste el opositor.

Según los analistas, en el Kremlin hay lo que llaman 'dos torres'. Una que aboga por el cese de los combates y la normalización de las relaciones con el mundo exterior, y otra que es partidaria de la represión y el antagonismo con Occidente.

A día de hoy, la voz cantante la lleva la segunda, representada por el partido de la guerra, que incluye a las fuerzas de seguridad y a todos los partidos políticos que han asumido como propio el lema del partido del Kremlin: Todo por la victoria.

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Por eso, en el Supremo ganó la línea dura, aquella que no ve posible que se pueda votar a favor de la paz en unas elecciones y que en el legislativo haya diputados que no apoyen la victoria en la guerra, sino que propongan declarar un alto el fuego e iniciar un proceso de paz.

"Ya sabemos que en tiempos de guerra la ley no funciona", comentó a EFE Grigori Grishin, uno de los dirigentes de Yábloko en la capital rusa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, es teóricamente el árbitro que mantiene a raya a los dos bandos en conflicto, pero en los últimos tiempos ha tomado claramente partido en favor de la guerra.

Putin quiere ocupar todo el Donbás y, si es posible, también las regiones de Jersón y Zaporiyia, mientras Yábloko aboga por cesar las hostilidades en la actual línea de frente, lo que impediría consumar la anexión ya acuñada sobre el papel en la Constitución y que los ultranacionalistas consideran un claro llamamiento a la violar la integridad territorial de Rusia.

Hace casi seis meses que tuvo lugar la última ronda de negociaciones tripartitas de paz entre Moscú y Kiev con mediación de Estados Unidos y, a día de hoy, no hay visos de que éstas vayan a reanudarse pronto.

"Se asustaron. El apoyo masivo que recibió Yábloko, especialmente entre los jóvenes, en la última semana es algo que yo no había visto nunca en mis 25 años en el partido", señaló Grishin.

Añadió que el motivo es que "la absoluta mayoría del pueblo ruso quiere el fin de la guerra y que ambos bandos firmen un acuerdo de alto el fuego".

"Eso es lo que quiere la gente. En cambio, una minoría impone su voluntad a la mayoría. Y la exclusión de Yábloko simplifica su trabajo, ya que elimina la alternativa y la posibilidad de poder opinar en libertad", aseguró.

A falta de mes y medio para la votación, Yábloko sumaba ya un 6 % de intención de voto, cifras que eran mucho mayores en Moscú y San Petersburgo, donde superaría el 10 %, según el portal Meduza. El riesgo era demasiado grande.

Sea como sea, Mitrojin considera que "la ausencia de Yábloko en las papeletas no repercutirá en el ánimo pacifista de los rusos". Muy al contrario. "Serán otros acontecimientos y crisis provocados por la guerra los que influyan", comentó, en alusión al déficit de combustible, los problemas económicos o el bloqueo de internet.

La oposición considera que la apuesta por la involución democrática en Rusia no es una demostración de fuerza, sino de debilidad del sistema, consciente de que la disonancia entre el poder y el pueblo es cada vez mayor, como se ve en el reciente desplome de Putin en las encuestas, donde ha perdido unos 15 puntos.

"Las autoridades deben entender a quienes apoyan de esta forma. Con estas acciones respaldan a gente que llevará al país a la catástrofe. Apoyan a aquellos que incrementan la agresividad en nuestra sociedad, la malicia, el odio. Esa gente ya nos llevó una vez a que estallara una sublevación armada en Rusia", comentó el líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, al término de la vista judicial, en alusión a la rebelión protagonizada en 2023 por Yevgueni Prigozhin, el fundador del grupo de mercenarios Wagner.