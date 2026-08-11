La misión de la ONU en Libia condena "enérgicamente" los choques armados en el oeste

La UNSMIL instó a las autoridades a que "lleven a cabo" una "investigación inmediata y exhaustiva" de los choques que, según medios locales, se saldaron con ocho muertos y varias decenas de heridos, sin confirmarse el dato por parte de las autoridades, y que fueron detenidos por la Brigada 52 de Infantería del oeste de Libia -fuerza destinada a contener choques entre milicias- menos de 12 horas después de su comienzo, según un comunicado publicado en redes sociales.

La misión de la ONU informó haber mantenido consultas con las "partes interesadas" sobre los enfrentamientos, valoró los "esfuerzos realizados" para calmar la situación y recordó a todas las partes sus "obligaciones en virtud del Derecho internacional humanitario y del Derecho de los Derechos Humanos", en particular a lo que se refiere a la "protección de la población civil y las infraestructuras civiles".

El organismo internacional instó a las autoridades libias a establecer "sin demora" mecanismos de "coordinación" para retirar las armas pesadas y "trasladarlas lejos de la zonas pobladas" para poner fin a la "violencia generalizada" que ha azotado la región estas últimas semanas.

La UNSMIL, creada por el Consejo de Seguridad en 2011 para apoyar a las autoridades y al pueblo libio a lograr la paz, unificar las instituciones del Estado y organizar elecciones nacionales inclusivas para superar la división política del país, reiteró su apoyo a "todos los esfuerzos" para reducir la escalada ,"afianzar" la rendición de cuentas y "mantener la estabilidad" en Zawiya y Surman.

El comunicado llega cinco días después de que el Parlamento de Libia condenara el "silencio" de la misión de la ONU tras los enfrentamientos armados y destacara la falta de una "postura" por parte de la UNSMIL que "no se alinea con la naturaleza de las tareas que le han sido encomendadas y genera preguntas legítimas sobre el grado de cumplimiento de su rol en tales circunstancias".

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El Parlamento consideró "inadmisible" que "eventos de esta naturaleza pasen sin una posición clara" por parte de la misión, así como de instituciones nacionales, que tampoco se refirieron al violento choque armado.

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas y se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, además de dejar más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.

Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y varias de heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste y Haftar del este.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Muamar Gadafi, pero los avances son lentos y escasos.