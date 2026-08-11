La murga uruguaya Agarrate Catalina celebra 25 años con su primer disco de estudio

El histórico conjunto, que ha llevado el género murga a distintas partes del mundo y que en abril participó del Tiny Desk del argentino Milo J, celebrará su aniversario por todo lo alto con un espectáculo en el Antel Arena de Montevideo el próximo 10 de septiembre y volverá a presentarse a la prueba de admisión del Concurso Oficial del Carnaval uruguayo luego de cuatro años.

"Todas esas noticias son para nosotros una inmensa alegría, primero porque es una vocación que se transformó en profesión. Pero lo más importante es que lo estamos haciendo en el marco de un retorno de la murga al carnaval, que es nuestro origen y es para lo que fuimos diseñados", dijo su cofundador Tabaré Cardozo en un brindis de celebración.

Por su parte, Yamandú Cardozo, hermano de Tabaré, coincidió en que este "va a ser también un motivo de festejo y de alegría extra en el camino".

"El carnaval tiene una dinámica que nos encanta y nos atrapa, que sí que nos agota y que nos cansa, pero también porque consideramos al carnaval uno de nuestros lugares naturales", dijo Yamandú Cardozo al ser consultado por EFE sobre qué los motiva a volver.

Mundialmente conocido por ser el más largo del mundo, el carnaval uruguayo se extiende desde finales de enero hasta principios de marzo y en ese lapso los conjuntos participantes dan entre tres y cinco espectáculos por noche.

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Agarrate Catalina ganó el primer lugar del Concurso Oficial del Carnaval en 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020 y su más reciente participación fue en 2022, cuando obtuvo el segundo lugar.

La murga tiene claro que parte de su público prefiere verlos durante la competición en carnaval y que hay quienes solo tienen acceso a sus espectáculos a través de los tablados en escenarios barriales.

"La Catalina también ya entiende que no es solamente una compañía popular que nada más tiene vida en carnaval", afirmó Yamandú Cardozo y reconoció la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, la cual eligen "transformar en propulsión" y preparar el espectáculo que a ellos mismos les gustaría ver.

Mientras tanto, sobre el nuevo aniversario, el artista dijo que el conjunto celebra con "la sorpresa y la incredulidad de estar con vida" y de haber sobrevivido como colectivo después de un cuarto de siglo.