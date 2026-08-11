La nueva actividad eruptiva del volcán Etna provoca el cierre del aeropuerto de Catania

La erupción del volcán lleva varios días en curso, generando una nube de ceniza desde la cima que está inundando numerosas poblaciones de la zona. Desde el domingo, la nube de humo se ha desplazado hacia el sur-suroeste, afectando así al aeropuerto y ayer la nube de ceniza alcanzó por completo la localidad del Etna y las pistas del aeropuerto.

En la cima del volcán se registran una serie de potentes explosiones y fuentes de lava y el Instituto Nacional de Geofísica de Catania (INGV) informa de una intensa y continua actividad explosiva en el cráter Voragine (3403 metros sobre el nivel del mar) con abundante emisión de ceniza que se dispersa en dirección sur-suroeste.

El frente activo más avanzado del flujo de lava está bien alimentado y alcanzó una altitud de 1370 metros sobre el nivel del mar, aunque actualmente no existe peligro, ya que el magma se encuentra en el Valle del Bove, un terreno desértico que puede albergar grandes flujos de lava.