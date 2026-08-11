La participación de armadores occidentales en transporte de petróleo ruso aumentó un 36 %

La cifra representa el cuarto mes consecutivo de aumento. En junio, los armadores occidentales representaron el 34,4 %, según datos del diario Kommersant.

En julio los envíos de los armadores griegos alcanzaron un máximo de tres años, con 26,4 millones de barriles transportados.

Los analistas citados por la prensa rusa aseguran que el precio promedio del crudo Urals cargado en el puerto de Primorsk (mar Báltico) en julio fue de 52,93 dólares, el coste más bajo en cinco meses.

A principios de julio los precios cayeron a 39,7 dólares por barril, lo que permitió que las transacciones aumentaran dentro del límite máximo de 60 dólares por barril establecido por Estados Unidos y el máximo de 44,1 dólares por barril adoptado por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, en sus sanciones aplicadas a Rusia a causa del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Según cifras de Kommersant, las exportaciones rusas de petróleo por vía marítima totalizaron 4,3 millones de barriles por día (bpd) en julio, un 7 % menos que en junio, pero un 26 % más que un año antes. Es, de este modo, el segundo mayor volumen de exportación mensual en 2026.

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Las exportaciones a China aumentaron un 18 % con respecto al mes anterior y un 12 % en comparación con el año anterior, hasta 1,01 millones de bpd, y las exportaciones a India disminuyeron un 58 % en comparación con junio y un 39 % en comparación con julio de 2025, hasta 994.000 bpd.

Mientras tanto, las exportaciones rusas de petróleo a Singapur se duplicaron con creces en julio con respecto al mes anterior, alcanzando los 456.000 bpd.