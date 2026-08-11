La producción industrial de México se eleva un 1,7 % interanual en junio

El dato fue resultado del avance anual de la minería (6,6 %), la construcción (5 %), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final (0,7 %) y de las industrias manufactureras (0,1 %).

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se elevó en junio un 0,1 % frente a mayo, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

El avance mensual se explicó por alzas en la construcción (3 %), en el sector energético, la minería (0,6 %), agua y gas (0,9 %), y pese a la caída de las manufacturas (-0,6 %).

En el acumulado de enero a junio, la actividad industrial mexicana se mantuvo sin cambios respecto al mismo periodo de 2025 gracias a los avances en la minería (3,8 %) y en la construcción (2,1 %) y ante los retrocesos en las manufacturas (-1,1 %) y en la energía, agua y gas (-0,2 %).

Las cifras se conocen en medio de señales de recuperación de la economía mexicana en 2026, después de la contracción registrada a comienzos del año y tras un débil crecimiento del 0,6 % en 2025. El Inegi estimó un repunte de la actividad del 1,5 % en el segundo trimestre, aunque el dato definitivo del PIB para ese periodo se publicará el 24 de agosto.