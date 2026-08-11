La RD del Congo supera la barrera de los 2.000 muertos confirmados por ébola

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación, con datos recopilados hasta el 9 de agosto, se han registrado hasta ahora 4.381 casos confirmados de ébola, lo que sitúa la letalidad en el 45,9 %.

Además, 704 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 869 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 86,7 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

"La respuesta se está reforzando", con la apertura de un nuevo centro de tratamiento de ébola (CTE) en Kasenyi (Ituri) y la supervisión de más de 100.000 viajeros en los puntos de entrada al país, mientras "los equipos continúan con la movilización comunitaria frente a la negación de le enfermedad y las reticencias que siguen afectando a algunas intervenciones", señaló el Ministerio.

La actual epidemia ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según reveló la OMS este lunes, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, lo que significa que la lucha contra el ébola lleva "un retraso de cuatro meses", antes de la declaración oficial de la epidemia, y que el virus "va por delante" de la respuesta.

Mientras, una investigación reportada por la revista Science a finales de julio sugirió que las primeras infecciones habrían sucedido incluso antes, al menos en enero.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.