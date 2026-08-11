La selección del jurado en el juicio estatal contra Mangione comenzará el 8 de septiembre

El magistrado Gregory Carro confirmó durante una audiencia preliminar celebrada en un tribunal de Nueva York que no se revelará la identidad de los jurados al público ni a los medios de comunicación.

Carro instó a ambas partes a elaborar conjuntamente un formulario de preguntas para los potenciales jurados durante el proceso de selección, según indica NBC News.

El juez también informó en la audiencia de que ampliará el acceso a prensa y al público durante el proceso judicial tras la solicitud de los abogados de Mangione.

"(Esta opción) siempre se ha tenido en cuenta. Tenían que encontrar un espacio adecuado que había que dotar de personal", explicó.

El pasado julio, la defensa de Mangione, encabezada por el matrimonio de Karen y Marc Agnifilo, alegó que limitar el número de periodistas que podían cubrir su juicio estatal violaba la Constitución de EE.UU.

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Además, se opusieron a la decisión de la corte de no utilizar las salas alternativas en las que se retransmiten los procesos judiciales de gran interés público a través de televisión.

La fiscalía, por su parte, afirmó estar preocupada por la posibilidad de que alguien del público que estuviera en una de estas salas anexas grabara "clandestinamente" el juicio y compartiera esas grabaciones con otras personas.

Mangione, de 28 años y que enfrenta otro juicio federal en Nueva York, previsto para enero de 2027, se declaró inocente de todos los cargos y se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.