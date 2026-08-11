La UE activa su asistencia consular y ayuda de satélites tras el terremoto en Colombia

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales.

Asimismo, dijo que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE "para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe".

La política estonia señaló que ha transmitido las condolencias de la UE a las autoridades colombianas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los heridos y todos los afectados", dijo.

En la noche del lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó".

"Ya hemos puesto en marcha Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate. Y estamos preparados para ofrecer más apoyo. Estamos con vosotros", enfatizó Von der Leyen en redes sociales.

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La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se pronunció en los mismos términos. "Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos", añadió.

El terremoto, que deja ya al menos 132 muertos, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.