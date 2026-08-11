La UE alerta a Serbia y Kosovo de necesidad de diálogo tras disputa sobre caudal de un río

"Las declaraciones, incluidas las relativas a posibles cambios en el caudal del río y a las medidas adoptadas, no contribuyen a este objetivo de lograr una relación normal entre Kosovo y Serbia", indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper en una rueda de prensa de la Comisión Europea.

Dejó claro que "esto solo puede lograrse a través del diálogo" y recordó que "el avance en el diálogo entre Belgrado y Pristina es un requisito previo para que cualquiera de las partes pueda progresar en la vía europea".

El presidente de Serbia, el nacionalista y populista Aleksandar Vucic, ha amenazado con desviar el curso del río Ibar y reducir el caudal que llega a Kosovo, como represalia a lo que denuncia como maltrato a la minoría serbia en esa exprovincia.

El Ibar nace en Montenegro y pasa por Serbia antes de entrar en Kosovo, y luego vuelve a entrar otra vez en Serbia.

En Kosovo es embalsado en el lago artificial de Ujmani (o Gazivode, en serbio), que es fundamental para el suministro de agua, el riego agrícola y la generación de energía eléctrica en la región.

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Vucic justificó esa amenaza en las demoliciones de casas serbias en las orillas de Ujmani, que Belgrado denuncia como parte de una política de "usurpación" de todo lo perteneciente a la minoría serbokosovar.

Kosovo informó recientemente de la demolición en julio de 17 edificios de propiedad serbia a orillas del lago Ujmani, afirmando que los derribos afectan a inmuebles construidos ilegalmente sobre terrenos considerados clave por su situación hídrica y energética.

Las acciones continuaron incluso después de que la Unión Europea (UE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa instaran la semana pasada a las autoridades kosovares a detenerlas y a respetar el derecho a la propiedad y el debido proceso legal, que en su opinión no ha sido completado.

Kosovo declaró en 2008 de forma unilateral su independencia de Serbia, que sigue sin reconocer la soberanía de su exprovincia.