La UE felicita al Líbano por "dar ejemplo" en la región al derogar la pena de muerte

"La Unión Europea felicita al Líbano por la aprobación de la ley que deroga la pena de muerte, anunciada en el IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte celebrado en París el 30 de junio. Esta legislación histórica supone un importante paso adelante para los derechos humanos en el país", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

La política estonia recordó que la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y también su aplicación retroactiva "constituye un logro importante que se suma a la moratoria de facto sobre las ejecuciones que se mantiene en el Líbano desde 2004", y muestra "el compromiso del Líbano de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida".

"Como primer país de la región en abolir la pena de muerte, el Líbano está dando un poderoso ejemplo a otros países de Oriente Medio y más allá, reforzando la fuerte tendencia mundial hacia la abolición y el creciente apoyo internacional para poner fin a la pena de muerte en todo el mundo", consideró.

La alta representante de la UE para la Política Exterior y Seguridad instó a todos los países que aún aplican la pena de muerte a que la abolan y, a la espera de su abolición, a que mantengan o introduzcan una moratoria sobre las ejecuciones como primer paso.

Al mismo tiempo, pidió a "quienes estén considerando su reintroducción" que "se abstengan de dar ese paso retrógrado".

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Kallas confió en que la UE continúe su "estrecha cooperación" con el Líbano en la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y reiteró el firme apoyo comunitario al programa de reformas de las autoridades libanesas y a su compromiso con la protección de sus ciudadanos.

El Parlamento libanés aprobó este martes el proyecto de ley para abolir la pena de muerte, tras más de 20 años sin la aplicación de la pena capital.

La pena de muerte ha sido abolida tras la introducción de enmiendas, de modo que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley se castigan con cadena perpetua y después con cadena perpetua agravada, lo que significa que los tribunales libaneses ya no podrán dictar sentencias de muerte.