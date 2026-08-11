Las exportaciones de café brasileño caen un 5,9 % hasta julio

Las exportaciones del país llegaron a 20,8 millones de sacos de 60 kilos en el acumulado hasta julio, según datos del Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).

Sin embargo, en julio, el sector mandó al exterior tres millones de sacos, un 9,9 % más que en el mismo mes del año pasado.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, afirmó en declaraciones citadas en un comunicado que esperaban mejores resultados, pero que estos se vieron frustrados por el atraso en la cosecha debido a las lluvias.

A eso se sumaron los embudos logísticos en los puertos brasileños, cuya infraestructura no es capaz de lidiar con las demandas del sector.

"Generan dificultades para que las cargas sean embarcadas, lo que provoca millones de reales en perjuicios a los exportadores, con costos extras debido al almacenaje adicional", declaró.

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Además, los ingresos en los siete primeros meses cayeron un 13,1 % interanual, hasta los 7.449 millones de dólares (unos 6.453 millones de euros).

De cara al cierre del año, Ferreira confió en alcanzar un "buen nivel" de exportaciones, con un aumento respecto a 2025, gracias a la retomada de los envíos a EE.UU., el principal destino del café brasileño.

En 2025, los envíos al país norteamericano se vieron afectados por el arancel del 50 % impuesto por el Gobierno de Donald Trump durante casi cuatro meses a las importaciones brasileñas.

Sin embargo, el café quedó exento del arancel del 25 % impuesto por Donald Trump a las importaciones de Brasil del 22 de julio.