Las pérdidas por catástrofes naturales disminuyen, pero no ocultan su creciente riesgo

Según el estudio de medio año de la multinacional reaseguradora suiza, las pérdidas aseguradas relacionadas con las catástrofes naturales ascendieron a 42.000 millones de dólares, un descenso del 16 % y la cifra semestral más baja desde 2020.

Lluvias torrenciales, tornados, y otras tormentas convectivas fueron el principal causante de pérdidas aseguradas, por un valor de 28.000 millones de dólares, cifra también inferior a la media.

Swiss Re recuerda por otro lado que el segundo semestre del año suele representar en promedio el 58 % de las pérdidas globales aseguradas, debido a los estragos que en estas fechas suelen causar los huracanes del Atlántico norte.

"Un primer semestre menos costoso no significa que el riesgo haya desaparecido: un sólo huracán, terremoto o incendio forestal importante pueden cambiar rápidamente el panorama", valoró el responsable de riesgos de catástrofes de Swiss Re, Balz Grollimund.

Destaca en este sentido el posible daño que pueden haber causado desde el pasado mes los incendios forestales en países como España y Francia, en un contexto en el que el Viejo Continente registra ahora un 64 % más de días calurosos (con medias superiores a los 30 grados) que a mediados del siglo pasado.

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Según Swiss Re, las pérdidas derivadas de los incendios forestales son una parte relativamente pequeña del total, pero también suponen las que están creciendo más rápidamente, entre un 8 % y un 11 % anual desde 1970.

"Las temporadas de incendios son cada ve más largas, mientras que las condiciones propicias para los incendios aumentan en frecuencia y afectan a regiones tradicionalmente menos expuestas", analizó la segunda mayor reaseguradora mundial.

El informe también señaló que los terremotos que sacudieron Venezuela en junio produjeron unas pérdidas económicas de 20.000 millones de dólares, aunque se estima que sólo una pequeña parte de los daños estaba asegurada.