Las reservas internacionales de Bolivia llegan a 3.632 millones de dólares hasta julio

El monto registrado al 31 de julio muestra un leve aumento respecto a los 3.617,3 millones de dólares reportados hasta el pasado 30 de junio por el ente emisor.

Del monto total registrado a julio, 3.091 millones de dólares, es decir, el 85,10 % son las reservas en oro, 472 millones (12,99 %) son divisas, 33 millones, el 0,90 %, son derechos especiales de giro (DEG) y 36 millones (0,90 %) es la "posición" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), detalló el BCB.

Bolivia atraviesa desde hace unos años una crisis económica que comenzó a sentirse a inicios de 2023 con la falta de liquidez de dólares, lo que coincidió con el descenso de sus RIN a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Organismos como el Banco Mundial (BM) y el FMI pronosticaron que la economía boliviana caerá entre un 3,2 y 3,3 % este año, mientras que el Gobierno de Bolivia prevé un decrecimiento de entre un 0,7 y 1 %, como consecuencia de las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

El país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses se tomaron medidas como el inicio de la devolución de ahorros en divisas luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

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Además, desde finales de junio se aplica un tipo de cambio flexible en sustitución del régimen fijo que rigió desde 2011 con una cotización oficial de 6,96 bolivianos, que en los últimos tres años compitió con un precio muy superior en el mercado paralelo por la escasez de divisas.