León XIV dispara la expectación ante su primera visita a Francia

La diócesis de París calificó este martes de "muy fuerte" la respuesta a la llegada del pontífice, que recorrerá París, Lourdes y Metz entre el 25 y el 28 de septiembre.

"¡El Estadio de Francia está completo! La lista de espera sigue abierta. Algunas plazas podrán quedar libres por cancelaciones o por la eliminación de inscripciones duplicadas y serán ofrecidas prioritariamente a las personas inscritas en ella", señaló la diócesis en X.

La respuesta ha sido especialmente rápida para la misa del 26 de septiembre en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos: más de 200.000 personas se habían inscrito pocas horas después de abrirse el registro. La Iglesia espera reunir medio millón de personas en este gran acto al aire libre.

La visita papal combinará grandes actos públicos con encuentros de marcado contenido político y social. León XIV será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y pronunciará un discurso en la sede de la Unesco, antes de participar en la vigilia con jóvenes de entre 17 y 35 años en Saint-Denis.

Uno de los momentos más sensibles tendrá lugar en Lourdes, donde el 27 de septiembre el papa se reunirá en privado con víctimas de abusos sexuales cometidos en la Iglesia.

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Entre quienes han solicitado ser recibidos por León XIV está el colectivo compuesto por más de 200 víctimas del colegio católico de Bétharram, situado a unos 15 kilómetros de Lourdes.

La cita llega en un país especialmente marcado por el escándalo de los abusos. La comisión independiente que investigó la violencia sexual en la Iglesia estimó en 2021 que unas 330.000 personas habían sufrido abusos durante su infancia desde 1950, entre ellas unas 216.000 por parte de sacerdotes y religiosos.

El viaje tendrá lugar además en un momento de fuerte debate sobre el final de la vida en Francia, después de que el Parlamento aprobara en julio la ley que establece un derecho a la ayuda a morir, rechazada por la Iglesia francesa.

León XIV terminará su viaje el 28 de septiembre en Metz, donde visitará la tumba de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, y pronunciará un discurso sobre Europa.