Letonia inicia operación contra la migración irregular procedente de Bielorrusia

La operación, denominada "hombre lobo", fue presentada por el primer ministro letón, Andris Kulbergs, en una rueda de prensa junto a responsables militares y de seguridad.

Kulbergs explicó que la misión, que se prolongará durante todo el mes de agosto, tendrá como objetivo a las personas y redes de tráfico de migrantes que facilitan el transporte y alojamiento clandestino a aquellos que cruzan Letonia con destino a otros lugares de Europa.

El ministro del Interior, Jānis Dombrava, señaló que en la noche del lunes al martes un grupo de migrantes había intentado excavar un túnel bajo la frontera entre Bielorrusia y Letonia.

Hasta ahora este tipo de túneles solo se habían encontrado en los países Bálticos en Lituania.

Los países vecinos de Letonia han registrado la entrada de migrantes que, según sus autoridades, habían llegado a través de Letonia, aparentemente evadiendo las patrullas fronterizas o los sistemas de vigilancia.

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Lituania contabilizó 1.829 personas que habían cruzado la frontera exterior de la UE a través de Letonia hasta el 29 de julio, según el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Medios de comunicación estonios informaron por su parte de unos 90 migrantes que habían conseguido atravesar Letonia.

Sin embargo, el país báltico más septentrional no tiene una conexión terrestre directa con Europa occidental como sí la tiene Lituania, que limita con Polonia.

Kulbergs calificó la migración irregular procedente de Bielorrusia tanto como una forma de "guerra híbrida" contra Europa como un "negocio" de los traficantes de migrantes, que se reduciría drásticamente con la operación, aseguró.

El mensaje de Letonia, es, dijo, que el país báltico no sirve de "rendija" para entrar en la Unión Europea (UE).

La operación "hombre lobo" estará dirigida por el coronel Arvis Zīle, jefe del Centro de Gestión de Crisis de Letonia.

Un grupo de trabajo intersectorial ejecutará la misión, integrada por expertos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de organizaciones e instituciones encargadas de operaciones tácticas, las Fuerzas Armadas, la Guardia Estatal de Fronteras y la policía.

El ministro de Defensa, Raivis Melnis, declaró que el grupo utilizará diversos sistemas no tripulados y de videovigilancia "para detectar las amenazas a tiempo".

Las Fuerzas Armadas ya han enviado personal adicional y estos sistemas a la frontera para apoyar a la Guardia Estatal de Fronteras.

Kulbergs dijo que se sincronizarán los datos de vehículos aéreos no tripulados y sensores sobre la actividad a lo largo de la frontera y se garantizará una "vigilancia con drones las 24 horas del día, los 7 días de la semana".