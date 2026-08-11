Letonia y Estonia envía condolencias por el terremoto de Colombia.

“Sinceras condolencias al presidente Abelardo de la Espriella y a todos los afectados por fuerte terremoto en Colombia. Deseamos una pronta recuperación de todos los heridos”, escribió el presidente letón Edgars Rinkēvičs en X.

La ministra de Exteriores, Baiba Braže, por su parte, se declaró :"profundamente consternada por el devastador terremoto en Colombia".

". Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, y mis mejores deseos para una pronta recuperación a todos los heridos. Letonia se solidariza con el pueblo de Colombia", añadió.

El ministro deExteriores de Estonia, Margus Tsahkna, también expresó sus condolencias en X.

"Noticias devastadoras desde Colombia donde un potente terremoto ha cobrado vidas y causado una destrucción generalizada. Estonia expresa sus más sentidas condolencias a las víctimas y a sus seres queridos. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y fortaleza a todos los que participan en la respuesta y la recuperación tras esta tragedia", escribió.

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Las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,4 y las primeras estimaciones de los daños y las víctimas fueron difundidas por las agencias de noticias locales de Letonia y Estonia alrededor de las 8 de la noche, hora local, del lunes.