Líbano, primer país de O. Medio que aprueba un proyecto de ley para abolir la pena capital

La pena de muerte ha sido abolida tras la introducción de enmiendas, de modo que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley se castigan con cadena perpetua y después con cadena perpetua agravada, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), lo que significa que los tribunales libaneses ya no podrán dictar sentencias de muerte.

Igualmente, el Líbano mantiene una moratoria de facto sobre la pena de muerte y no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004.

La retirada del bloque parlamentario de las Fuerzas Libanesas durante la sesión del 16 de julio impidió la aprobación de esta ley que abolía la pena de muerte.

Pero, tras ser reinstaurado como punto prioritario en la agenda de hoy, el texto fue finalmente aprobado por los miembros del Parlamento al incorporar las enmiendas.

El ministro de Justicia libanés, Adel Nassar, aseguró a medios locales que, con esta abolición, el Líbano "recupera su papel pionero en la región como defensor de los derechos humanos", al tiempo que añadió al "abolir la pena de muerte, el Líbano ha optado por combatir el asesinato en lugar de recurrir a la pena capital".

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Reiteró también que la abolición de la pena capital no debe interpretarse como una forma de clemencia hacia los delitos y los delincuentes: "La privación de libertad no es clemencia".