Líder de campaña en Líbano espera que abolición de pena capital sea un ejemplo para árabes

"Un país como el Líbano, en Oriente Medio, en el mundo árabe, da un poderoso ejemplo al presentar el caso de un país en guerra donde miles de personas mueren y donde la guerra continúa, junto con todas las crisis económicas y la pobreza", aseguró la socióloga libanesa, que lidera desde 1997 junto a su difunto "compañero de vida" Walid Slaybi, la Campaña Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte en el Líbano.

Es por ello que el Líbano será ahora, al ser el primero en la región, "un ejemplo positivo, una influencia contagiosa en otros países árabes porque es un modelo" por haber sentado hoy "un poderoso precedente para demostrar que la lucha por los derechos humanos debe continuar en todas las situaciones, y que puede avanzar y tener éxito".

Por ejemplo, Younan indicó que otros países árabes que pueden seguir al Líbano en esta abolición son Marruecos o Túnez.

Pese a esta noticia, durante la jornada de hoy se ha conocido la primera sentencia pública contra los líderes del régimen de los Al Asad en Siria, donde se ha condenado al exdictador Bachar al Asad, a su hermano Maher, a su primo Atef Najib y a otros seis más a pena de muerte, en el primer fallo de la justicia transicional que el país árabe lleva a cabo tras el derrocamiento de Bachar, en diciembre de 2024.

La mayoría de los 128 miembros del Parlamento libanés votaron a favor de la abolición de la pena de muerte, aunque pasó con algunas enmiendas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No estaba a favor de ciertas enmiendas, por ejemplo, la cadena perpetua, los trabajos forzados y las penas agravadas. Todo eso no forma parte de nuestro vocabulario. Pero insistieron en introducirlas para demostrar a la sociedad su firmeza. Así que, en cuanto a esa firmeza, nos oponemos porque es pura violencia", dijo Younan.

Y es que en el proyecto de ley aprobado, la pena de muerte es sustituida por la cadena perpetua con trabajos forzados como pena alternativa.

En declaraciones a medios locales, el ministro de Justicia libanés, Adel Nassar, aseguró que, con esta abolición, el Líbano "recupera su papel pionero en la región como defensor de los derechos humanos", al tiempo que añadió al "abolir la pena de muerte, el Líbano ha optado por combatir el asesinato en lugar de recurrir a la pena capital".

Reiteró también que la abolición de la pena capital no debe interpretarse como una forma de clemencia hacia los delitos y los delincuentes: "La privación de libertad no es clemencia".

El Líbano no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde el 17 de enero de 2004 debido a una moratoria de facto vigente desde esa fecha.

A finales de enero de 2026, un total de 85 personas permanecían en el corredor de la muerte, según la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia.

Ahora, este proyecto de ley se tiene que remitir al presidente de la República libanesa para su firma final y su posterior publicación en el Boletín Oficial antes de su entrada en vigor.

Por otra parte las autoridades libanesas deben ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene como objetivo la abolición de la pena capital y muerte y que según Amnistía Internacional hará irreversible la medida conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Cuando ocurra todo lo anterior, el Líbano se convertirá en el país número 114 en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que 54 naciones aún la mantienen.

"Hoy es un gran momento, un momento histórico para el Líbano, como para todos los países que han abolido la pena de muerte", sentenció Younan.