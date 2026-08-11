Los hutíes atacan un buque en el sur del mar Rojo y matan a tres tripulantes, según medio

El canal, dirigido por las Fuerzas de Resistencia Nacional -parte de las fuerzas conjuntas más amplias alineadas con el Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen y respaldadas por la coalición liderada por Arabia Saudí, señaló que el buque era comercial, aunque no proporcionó su nombre ni nacionalidad.

De acuerdo con el canal, son dos paquistaníes y un indonesio los tripulantes fallecidos.

La información no pudo ser verificada de forma independiente y los hutíes no han confirmado hasta el momento su responsabilidad en el supuesto ataque.

Fuentes gubernamentales consultadas por EFE dijeron que las autoridades están tratando de verificar el ataque denunciado.

Las fuentes indicaron que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron con cinco misiles balísticos y varios drones el puerto de Moca, en el mar Rojo, a última hora de este lunes y primeras horas del martes, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ataques a la zona se producen en el marco de la peor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales del Yemen, que cuentan con el apoyo de la coalición capitaneada por Riad, que desde 2015 interviene en el país al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno.