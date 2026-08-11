Maradona tenía "signos de una insuficiencia cardíaca" días antes de morir, según perito

"Edema de miembros inferiores, diuresis abundante, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión y de taquicardia son todos signos de alarmas compatibles con una insuficiencia cardíaca que deberían haberse controlado", expresó Cassinelli, exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica.

El perito también se refirió a la exagerada hinchazón que Maradona presentaba.

"Esta acumulación de líquidos eran signos secundarios a la insuficiencia cardíaca. El corazón no puede bombear la cantidad de sangre que le llega y el líquido comienza a desparramarse hacia otros lugares del cuerpo”, explicó.

El exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica fue el coordinador de una junta médica creada en 2021 a pedido de la Justicia argentina para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Según el testigo, esa junta tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue “un trabajo conjunto” en el que más de viente profesionales de distintas especializaciones llegaron a un consenso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cassinelli señaló que "no hubo un médico que estuviera a cargo de la evolución del paciente”, pese a que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados, "figuraban a cargo de la internación domiciliaria" a la que Maradona fue sometido del 11 al 25 de noviembre de 2020, justo antes de su fallecimiento.

Los médicos, según el testigo, ignoraron los signos de alarma que conocieron, de acuerdo a mensajes de texto y audio revelados durante el juicio: "Al menos realizar una visita presencial para evaluar estos síntomas, una consulta con un especialista en clínica médica o un cardiólogo, o directamente internarlo en un sanatorio para realizar un efectivo diagnóstico".

“Un paciente con una miocardiopatía dilatada a causa del consumo de cocaína nunca más va a tener un corazón normal. La insuficiencia cardíaca puede estar compensada, pero todos coincidimos en que debió haber tomado su medicación para esta patología crónica”, aseguró Cassinelli.

Según la declaración de dos médicos que lo trataron en una clínica privada previo a su fallecimiento, Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco tiempo antes de su muerte.

Este martes, Cassinelli expresó: “Creo que los médicos no conocían o no se interiorizaron en todos los antecedentes que tenía el paciente”.

Además de Luque y Cosachov son juzgados en este proceso la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicoanalista Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.