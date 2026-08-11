Marruecos refuerza controles en Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias de acceso masivo

Aunque faltan todavía cuatro días para esa fecha, los servicios de seguridad marroquíes interceptan diariamente a candidatos a la migración en las carreteras que conducen a las zonas próximas a Ceuta y Melilla y los devuelven a sus ciudades de origen.

Según el periodista Ahmed Biyuzan, residente en Fnideq (Castillejos, cerca de Ceuta) y especializado en cuestiones migratorias, la Policía y la Gendarmería han reforzado sus puestos de control en los accesos de las poblaciones de la zona, donde registran vehículos e inspeccionan la identidad de los viajeros.

"Cuando detectan a candidatos a la migración, los interceptan y los devuelven en autobuses a sus ciudades de origen", precisó el periodista.

La provincia de Nador, colindante con Melilla, registra también un importante despliegue de los distintos cuerpos de seguridad, mientras se han instalado controles policiales en los accesos a la ciudad homónima.

Said Haddad, presidente de la sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador, denunció que "el traslado de personas migrantes de la provincia de Nador es una práctica que se viene produciendo desde antes incluso de los últimos acontecimientos".

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Según Haddad, existen "lugares ilegales donde se concentra a los jóvenes interceptados antes de trasladarlos fuera de la provincia", una práctica que se llevaba a cabo a diario y sobre la que ya habían escrito a la Fiscalía de Marruecos.

El responsable de la AMDH señaló que los traslados forzados a ciudades como Casablanca y Beni Melal no terminan en el centro de las ciudades de origen, sino a varios kilómetros de distancia, "con el objetivo de agotar" a las personas migrantes.

"Mientras tanto, las detenciones y las operaciones de traslado fuera de la provincia continúan durante todo el día", añadió.

A pesar del fuerte despliegue policial, los llamamientos a intentar una nueva entrada masiva en Ceuta y Melilla el próximo 15 de agosto continúan multiplicándose en las redes sociales marroquíes.

Ante esta situación, la Embajada de España en Marruecos volvió este martes a difundir un mensaje en su página de Facebook en el que aclara que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en España ni a acceder al resto de Europa.

Recalcó que "toda información en sentido contrario es falsa".

Durante la reciente avalancha migratoria -que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos- decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.