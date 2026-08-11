México atiende tres casos de protección consular tras el terremoto en Colombia

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que, a través de la Embajada de México en Colombia, mantiene contacto y seguimiento de los 213 mexicanos que han solicitado apoyo después del terremoto, que ha dejado centenares de muertos y heridos.

Entre los casos atendidos se encuentra el de la delegación deportiva infantil procedente de Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, que quedó temporalmente varada en territorio colombiano.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este martes una reunión de evaluación con el equipo de Protección Consular para revisar la atención a los mexicanos en situación de vulnerabilidad.

Durante una videollamada con la Embajada mexicana en Colombia, las autoridades diplomáticas conversaron directamente con el cuerpo técnico del equipo infantil para conocer su situación y coordinar el apoyo requerido.

Velasco aseguró a la delegación que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los ciudadanos mexicanos afectados cuentan con el respaldo del Gobierno para facilitar su retorno seguro al país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Cancillería mantiene además activos sus mecanismos de protección consular ante posibles nuevas solicitudes de mexicanos afectados por la emergencia.

En paralelo, Velasco informó que mantiene comunicación con el canciller colombiano, Omar Bula, para dar seguimiento a las consecuencias del terremoto y reiterar la disposición mexicana de colaborar ante la magnitud de la tragedia.

El sismo ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y una de las más afectadas.

El balance oficial inicial situó en al menos 181 el número de fallecidos, aunque los reportes divulgados por autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan la cifra de víctimas mortales a por lo menos 240, además de centenares de heridos y severos daños materiales.

México ofreció desde las primeras horas posteriores al terremoto ayuda humanitaria y equipos especializados de búsqueda y rescate.

La Secretaría de Defensa informó este martes que mantiene preparado un contingente de 255 militares especializados, además de medicamentos, alimentos y equipos, que podría desplazarse a Colombia en caso de que el Gobierno de ese país formule una petición formal de asistencia.

Sheinbaum había expresado desde el lunes la disposición de su Gobierno para apoyar al país suramericano tras conocer la magnitud del terremoto.

"Todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", afirmó entonces la mandataria.