México descarta presencia del parásito Cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya

La autoridad sanitaria informó en un comunicado que, junto con la Dirección General de Epidemiología, desplegó acciones de vigilancia tras el aviso británico y recolectó 43 muestras: 32 de verduras y frutas disponibles en barras de alimentos y 11 de agua de uso humano.

Las muestras fueron sometidas a análisis microbiológicos, fisicoquímicos y moleculares mediante PCR en tiempo real en el laboratorio de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), con base en el método del Bacteriological Analytical Manual.

Cofepris aseguró que todos los productos analizados dieron negativo a Cyclospora cayetanensis y tampoco se hallaron indicadores de contaminación, lo que, según el organismo, muestra que en los puntos específicos revisados los procesos de control sanitario y manipulación funcionaban dentro de los márgenes de seguridad.

La dependencia precisó que mantiene la vigilancia permanente y el seguimiento de la trazabilidad de la cadena alimentaria para prevenir riesgos futuros.

La revisión mexicana ocurre después de que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificara el 30 de julio un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresaron de México.

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Entre el 30 de abril y el 15 de julio, Reino Unido registró 67 casos de ciclosporiasis: 30 en Inglaterra, 27 en Escocia y 10 en Gales.

De los 51 pacientes con información de viaje disponible, 48 habían estado en México, según la UKHSA.

La agencia británica señaló que los viajeros afectados se alojaron en distintos hoteles de la Riviera Maya y Cancún, donde consumieron alimentos y bebidas dentro de complejos turísticos con paquetes de todo incluido, por lo que las investigaciones continúan.

Cyclospora es un parásito que puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados y causar diarrea acuosa frecuente, cólicos abdominales, náuseas, pérdida de apetito y peso, entre otros síntomas.

La UKHSA recordó que estos brotes vinculados con viajeros procedentes de México se han registrado de manera estacional desde 2015, excepto en 2020 y 2021, durante la pandemia de covid-19, y pidió mantener medidas estrictas de higiene alimentaria y del agua.