México detiene a 12 personas por extorsión a productores de aguacate y ganado en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes de que las detenciones se produjeron tras ejecutar simultáneamente once órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, dos localidades situadas en una de las principales regiones productoras de aguacate del país.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano 'N', alias 'X1', a quien las autoridades vinculan con una facción de Los Caballeros Templarios, organización criminal surgida en Michoacán y que durante años ha mantenido presencia en distintas zonas del estado.

En los operativos participaron agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, drogas y dinero en efectivo, según detalló García Harfuch en sus redes sociales.

"Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia", afirmó el funcionario.

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La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en julio de 2025 y que tiene a Michoacán entre las ocho entidades prioritarias, que en conjunto concentraban entonces el 66 % de las extorsiones denunciadas en México.

La estrategia contempla el uso de inteligencia e investigación para detener a presuntos extorsionadores, fortalecer unidades especializadas y promover las denuncias a través del número nacional 089.

Michoacán se ha convertido además en uno de los principales focos de la estrategia debido al impacto de las extorsiones sobre sectores productivos como el aguacatero, maderero y resinero.

El pasado 3 de julio, García Harfuch informó de la detención de seis objetivos vinculados con extorsiones contra esos sectores y señaló que la protección directa de productores, empacadores, comerciantes y empresarios forma parte de los cuatro ejes de la estrategia federal de seguridad en el estado.

Sheinbaum aseguró entonces que erradicar la extorsión constituye el "principal objetivo" de su Gobierno en Michoacán, donde las autoridades federales han reforzado las operaciones de inteligencia y la presencia territorial.

La nueva operación ocurre además en un momento de especial atención sobre la seguridad de la industria aguacatera michoacana, uno de los principales motores exportadores agrícolas de México y proveedor clave del mercado estadounidense.