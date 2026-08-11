México detiene a El Búho, vinculado al asesinato de la periodista Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa la captura del imputado, durante un operativo coordinado entre la Marina, la Guardia Nacional y la fiscalía estatal.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso, señalado como uno de los criminales con mayor presencia en la región, tras varias semanas de seguimiento y despliegue táctico de campo.

La comunicadora fue privada de libertad el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital y localizada sin vida semanas después, lo que desató un despliegue de inteligencia que derivó en la prisión preventiva de otros ocho implicados, entre ellos antiguos integrantes de la Policía Municipal.

El Congreso del estado de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a solicitud de la Fiscalía General del Estado para investigar su presunta autoría intelectual en el secuestro y posterior homicidio de la periodista.

El asesinato de Roxana Guzmán se sumó a una larga lista de agresiones contra la prensa en México, considerado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercitar el periodismo en contextos ajenos a conflictos bélicos.

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La violencia sistemática contra los comunicadores en el país ha dejado un saldo crítico de más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000, una alarmante cifra impulsada por la penetración del crimen organizado y por altos niveles de impunidad que impiden el esclarecimiento de la gran mayoría de estos crímenes.