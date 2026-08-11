México reporta una caída del 51 % en homicidios desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum

"En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos", destacó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que su Gabinete de Seguridad presentó las cifras de incidencia delictiva consolidadas hasta el 31 de julio de 2026.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, señaló que los 42,5 homicidios diarios registrados en julio representan 44 asesinatos menos cada día frente al comienzo de la actual Administración, el 1 de octubre de 2024, y constituyen el nivel mensual más bajo de los últimos 22 meses.

Además, julio de 2026 registró el menor promedio diario de homicidios para ese mes desde 2015, mientras que entre enero y julio el indicador se situó en 48,6 asesinatos diarios, el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

Figueroa detalló que siete de los 32 estados mexicanos concentraron el 49 % de los homicidios registrados entre enero y julio: Guanajuato (8,6 %), Baja California (8,2 %), Chihuahua (8,1 %), Sinaloa (7,1 %), Estado de México (6 %), Guerrero (5,6 %) y Morelos (5,5 %).

No obstante, aseguró que 30 estados registraron una disminución en su promedio diario de asesinatos durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

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Entre los descensos, el Gobierno destacó el de Guanajuato, que redujo un 76 % su promedio diario desde febrero de 2025, al pasar de 12,7 a 3,1 homicidios en julio pasado.

También reportó caídas del 61 % en Guerrero desde septiembre de 2024, del 59 % en el Estado de México y del 48 % en Baja California.

En Sinaloa, que afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre facciones del narcotráfico, los homicidios disminuyeron un 52 % desde el máximo de 6,9 asesinatos diarios registrado en junio de 2025 hasta los 3,3 de julio pasado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el descenso nacional a la coordinación entre autoridades, la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el uso de inteligencia e investigación.

"Con esto no queremos decir que el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente", matizó el funcionario.

El funcionario informó además de que desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de julio pasado las autoridades detuvieron a 63.500 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 32.800 armas de fuego y 518 toneladas de drogas, entre ellas más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

En materia de extorsión, uno de los delitos prioritarios para el Ejecutivo, las autoridades reportaron 1.847 detenidos en 24 estados desde julio de 2025.

El Gobierno indicó además que los delitos de alto impacto disminuyeron un 33 % desde octubre de 2024, mientras el feminicidio cayó un 7,7 %, el secuestro un 28,2 % y los robos con violencia un 15,9 % al comparar los primeros siete meses de 2026 con el mismo periodo de 2025.