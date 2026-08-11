Mueren al menos 14 mineros que trabajaban ilegalmente en una mina abandonada en Sudáfrica

En un breve comunicado difundido en la red social X, las fuerzas de seguridad señalaron que fueron encontrados "catorce mineros ilegales muertos y muchos heridos en Nkaneng, cerca de Rustenburg", en la provincia Noroeste, sin dar más información al respecto.

Los accidentes en minas suceden con relativa frecuencia en Sudáfrica donde, en enero de 2025, 78 cuerpos de mineros ilegales fueron recuperados de la Mina de Oro de Buffelsfontein (BGM), en el norte del país, tras pasar meses bajo tierra.

Entonces, tras meses de presión policial para forzar a salir a la superficie a cientos de mineros irregulares -reacios a subir por temor a ser detenidos o por estar retenidos contra su voluntad por mafias-, el Tribunal Superior de Pretoria, la capital, ordenó el rescate, poniendo fin a un caso que sacudió a la opinión pública y que fue considerado por algunos como una masacre.

En la operación fueron rescatados vivos por la Policía 246 mineros ilegales -conocidos localmente como "zama-zamas" (expresión coloquial en lengua zulú que significa "arriesgarse" o "intentarlo de nuevo") y se recuperaron los citados 78 cuerpos, a los que deben sumarse otros nueve cadáveres sacados en las semanas anteriores y un minero fallecido en el hospital tras ser rescatado.