Netanyahu agradece a De la Espriella haber reconocido los Altos del Golán como israelíes

"Hoy el pueblo (israelí) está con Colombia, ya que el presidente de Colombia, nuestro amigo, ha reconocido la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Te lo agradezco, señor presidente", afirmó en referencia al lema "el pueblo está con el Golán", utilizado históricamente por los defensores de la anexión israelí de ese territorio sirio ocupado desde 1967.

Netanyahu se pronunció en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X y grabado desde el propio territorio en disputa.

El mandatario israelí aparece señalando el paisaje a su alrededor mientras explica la importancia estratégica de la zona: "Aquí está el lago Kinéret (mar de Galilea), esto son los Altos del Golán. Aquí Siria, aquí Líbano. Este lugar es vital para nuestra seguridad. La bandera de Israel ondea aquí y seguirá ondeando aquí, porque esta es nuestra tierra", sostuvo.

Netanyahu reivindicó vínculos históricos judíos con la región, al señalar que en el Golán existieron asentamientos "desde los tiempos de las ciudades de refugio de Moisés" y decenas de sinagogas que, según dijo, datan de hasta el siglo VIII y que su Gobierno está restaurando.

El primer ministro israelí subrayó que el reconocimiento colombiano llega después del de Estados Unidos, que en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), se convirtió en el primer país en reconocer la "soberanía israelí" sobre el Golán.

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"Que el presidente Trump reconociera nuestra soberanía aquí fue el primer gran paso importante, y hoy es el segundo gran paso, desde Colombia", comentó, y cerró su mensaje repitiendo la consigna: "El pueblo está con el Golán, el pueblo está con Colombia".

El Gobierno colombiano, encabezado por De la Espriella desde el pasado viernes, anunció el lunes el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981, lo que convierte a Colombia en el segundo país del mundo en respaldar oficialmente esta posición.

El canciller israelí, Gideon Saar, calificó la decisión de "histórica" y agradeció al nuevo mandatario colombiano.