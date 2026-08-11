Nicaragua homenajeará a Fidel Castro con una escultura en la avenida 'De Bolívar a Chávez'

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo del expresidente cubano en metal, rodeada por siluetas de árboles de metal y de colores, de 13 metros de alto.

La escultura en metal se ubicará en el paseo 'De Bolívar a Chávez', en la antigua Avenida Bolívar, que atraviesa de norte a sur la zona conocida como "la vieja Managua", informó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Será instalada dentro de un parque de entretenimiento a un costado de la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y frente a la Asamblea Nacional (Parlamento), según constató EFE.

Es "una escultura en metal que se está instalando, con mucho honor y orgullo, en la avenida 'De Bolívar a Chávez', honrando al jefe de la revolución nuestro americana y caribeña, el comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias, inspiró y apoyó del pueblo nuestro", destacó la esposa del copresidente Daniel Ortega.

Agregó que la inauguración de ese escultura forma parte de los homenajes a Fidel Castro en Nicaragua, que incluirá actividades en universidades y en los diferentes municipios de ese país.

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Castro lideró en 1959 la revolución comunista que colocó a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría.

Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica.