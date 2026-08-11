Mundo
11 de agosto de 2026 a la - 13:00

Nicaragua homenajeará a Fidel Castro con una escultura en la avenida 'De Bolívar a Chávez'

Imagen sin descripción

San José, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este martes que instalará una escultura en honor al fallecido expresidente cubano Fidel Castro Ruz, con motivo del centenario del natalicio del líder de la Revolución de la isla (1926-2016).

Por EFE

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo del expresidente cubano en metal, rodeada por siluetas de árboles de metal y de colores, de 13 metros de alto.

La escultura en metal se ubicará en el paseo 'De Bolívar a Chávez', en la antigua Avenida Bolívar, que atraviesa de norte a sur la zona conocida como "la vieja Managua", informó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Será instalada dentro de un parque de entretenimiento a un costado de la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y frente a la Asamblea Nacional (Parlamento), según constató EFE.

Es "una escultura en metal que se está instalando, con mucho honor y orgullo, en la avenida 'De Bolívar a Chávez', honrando al jefe de la revolución nuestro americana y caribeña, el comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias, inspiró y apoyó del pueblo nuestro", destacó la esposa del copresidente Daniel Ortega.

Agregó que la inauguración de ese escultura forma parte de los homenajes a Fidel Castro en Nicaragua, que incluirá actividades en universidades y en los diferentes municipios de ese país.

Castro lideró en 1959 la revolución comunista que colocó a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría.

Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica.