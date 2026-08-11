ONG piden a Sudáfrica acabar con la cría comercial de leones en cautividad

La petición fue lanzada durante una rueda de prensa virtual organizada con motivo de la celebración este lunes del Día Mundial del León por las organizaciones FOUR PAWS South Africa, Humane World for Animals South Africa, Voice4Lions y Blood Lions.

"El Gobierno se ha comprometido a eliminar gradualmente la cría de leones en cautividad, pero (...) sigue siendo legal y la industria permanece en gran medida operativa", afirmó Fiona Miles, directora de FOUR PAWS South Africa, en un comunicado posterior a la rueda de prensa.

Según las ONG, alrededor de 8.000 leones siguen expuestos a la cría y explotación comercial en Sudáfrica, pese a que en mayo de 2021 la entonces ministra de Silvicultura, Pesca, Bosques y Medioambiente Barbara Creecy anunció la intención del Gobierno de acabar con este sector.

Lamentaron que, cinco años después de las recomendaciones del Panel de Alto Nivel (HLP, en inglés) -un grupo de expertos que asesora sobre políticas al Gobierno sudafricano- para una salida del país de la industria, el proceso continúa "sin una aplicación efectiva".

Esta industria incluye la cría de leones con fines comerciales, su mantenimiento en instalaciones privadas, la caza de trofeos de ejemplares criados en cautividad, el comercio interno de leones y derivados y otras formas de explotación comercial.

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"El Día Mundial del León sirve como un recordatorio importante de que los leones de Sudáfrica deben estar en ecosistemas prósperos y funcionales, no en instalaciones de cría donde son convertidos en mercancía durante todo su ciclo de vida", defendieron las ONG.

En este sentido, el investigador Matthew Schurch, de Humane World for Animals South Africa, pidió al actual ministro sudafricano de Medioambiente, David Maynier, "seguir los pasos de sus predecesores".

Según el experto, los pasos necesarios incluyen "prohibir el establecimiento de nuevas instalaciones de cría de leones en cautividad" y "la cría de los leones ya cautivos".

Por su parte, Stephanie Klarmann, de Blood Lions, destacó que "no hay pruebas científicas creíbles" de que la cría comercial de leones contribuya a la conservación de las poblaciones salvajes.

Klarmann también advirtió de posibles riesgos para la reputación turística de Sudáfrica si el proceso "se retrasa o se revierte".

Las organizaciones aseguraron que seguirán colaborando con el Gobierno, las partes interesadas y el público para lograr una transición "responsable, basada en la ciencia y humana", que proteja la reputación internacional de conservación y turismo de Sudáfrica.