Oriente Medio no puede seguir en un limbo de "ni guerra ni paz", denuncia Emiratos

"La región no puede continuar indefinidamente en un estado de ni guerra ni paz. Su estabilidad y el futuro de sus pueblos requieren claridad en cuanto a la visión y al rumbo", afirmó en su cuenta oficial de X.

Al mismo tiempo, advirtió que la próxima fase "no puede construirse sobre bases frágiles ni sobre acuerdos al margen del derecho internacional, de los principios de coexistencia pacífica, del respeto a la soberanía y de la lógica de la paz".

Con esta frase hizo referencia a la posibilidad de imponer tasas a la navegación en el estrecho de Ormuz -una vía natural de la que EAU es ribereña- por parte de Irán.

El estrecho se ha convertido en el principal punto de fricción en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, por el bloqueo iraní -y posterior estadounidense- a la navegación.

"El objetivo es avanzar hacia una estabilidad sostenible, regida por reglas claras y compartidas", sentenció Gargash.

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Irán, que negocia con Omán un posible acuerdo sobre el estrecho, difundió el pasado sábado una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para que se reabra el tráfico marítimo en esta vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Entre las exigencias, Teherán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió este lunes -en su plataforma Truth Social- que exigirá a Irán una compensación por los abusos cometidos en el pasado y que indemnice a los familiares de los manifestantes que han sido víctimas de su represión estatal.