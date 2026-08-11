Países árabes rechazan reconocimiento de Colombia de la soberanía israelí sobre el Golán

El secretario general del organismo panárabe que engloba 22 países, Nabil Fahmy, dijo en un comunicado que "dicha declaración carece de efecto jurídico y no tiene valor alguno para determinar el estatus del Golán ni la soberanía sobre él", tras el anuncio de ayer de la Cancillería del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"El Golán seguirá siendo territorio sirio ocupado, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", añadió Fahmy, que indicó que el estatus jurídico de esa región "está demasiado firmemente establecido para verse afectado por cambios de Gobierno u orientaciones políticas".

Por este motivo, instó al Ejecutivo de De la Espriella a "retractarse de esta declaración y rectificar su postura", de conformidad con las resoluciones internacionales y de Naciones Unidas.

Egipto y Arabia Saudí, por su parte, también condenaron la medida y denunciaron que "infringe los derechos legítimos y establecidos de la República Árabe Siria en todo su territorio", según sendos comunicados de sus Ministerios de Exteriores.

El departamento egipcio insistió también en "la necesidad de que Israel se retire del Golán sirio ocupado".

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Israel capturó y ocupó la mayor parte de los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967.

Ayer, la Cancillería de De la Espriella anunció este reconocimiento justificándolo por "la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel".

Esta decisión forma parte del acercamiento a Israel del Gobierno de De la Espriella, que asumió hace solo cuatro días y que incluye la reanudación de relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, en respuesta a la guerra de Gaza.

Como parte de esta nueva relación, Colombia también anunció que trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, considerada su capital por el Estado judío.